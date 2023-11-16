Открытие Среднего коридора предоставит возможности для выхода МСП на новые рынки - ЕБРР (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Открытие Среднего коридора предоставит возможности для выхода малых и средних предприятий (МСП) на новые рынки.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал руководитель комитета по инвестициям в малый бизнес Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Эндрю Макдональд в ходе Всемирного форума по малому и среднему предпринимательству, проходящего в Баку.

По его словам, в настоящее время возможности для малого и среднего бизнеса достаточно велики.

"Использование Среднего коридора открывает большие возможности для МСП, потому что увеличивается поток, что дает больше возможностей для выхода на рынки, на которые раньше они не могли попасть", - сказал он.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

Отметим, что ЕБРР сотрудничает с Азербайджаном с 1992 года и является ведущим инвестором страны. В целом банк инвестировал в Азербайджан свыше 3,61 миллиарда евро по 188 проектам.

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