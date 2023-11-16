Возобновляемые источники энергии - ключевой сектор в Азербайджане - ЕБРР (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ключевым сектором в Азербайджане является сектор возобновляемых источников энергии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал руководитель комитета по инвестициям в малый бизнес Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Эндрю Макдональд в ходе Всемирного форума по малому и среднему предпринимательству, проходящего в Баку.

"Правительство стремится, и это справедливо, диверсифицировать экономику, отказавшись от сильной зависимости от нефти и газа, и привлекает надежных прямых иностранных инвесторов, таких как ACWA Power и Masdar, которые действительно реализуют проекты на высоком уровне, по высоким международным стандартам, и которые обеспечивают действительно качественный переход к возобновляемым источникам энергии", - сказал он.

Напомним, что ЕБРР является важным институциональным инвестором в Кавказском регионе. На сегодняшний день банк инвестировал более 3,6 миллиарда евро в 188 проектов в Азербайджане и сосредоточен на оказании помощи стране в диверсификации ее экономики и поддержке ее целей в области зеленого климата.

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