ЕБРР планирует увеличить число банков-партнеров в Азербайджане (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:31)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) работает над тем, чтобы расширить число банков-партнеров в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал руководитель комитета по инвестициям в малый бизнес Европейского банка реконструкции и развития Эндрю Макдональд в ходе Всемирного форума по малому и среднему предпринимательству, проходящего в Баку.

"Для нас банки очень важны в целях охвата местной экономики, так как мы можем охватить тем самым больше компаний, что обеспечивает больший масштаб деятельности. Таким образом, расширение этих связей и увеличение объема работы, которую мы проводим в рамках консультационного бизнеса, позволят компаниям увидеть преимущества этого", - сказал он.

Отметим, что ЕБРР сотрудничает с Азербайджаном с 1992 года и является ведущим инвестором страны.

Напомним, что ранее бывшая глава представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова сообщила, что ожидаемый портфель проектов инвестиций на ближайшие три года составляет 750 миллионов долларов США. Около 300 миллионов долларов ЕБРР планирует инвестировать в 2023 году в ряд отраслей, таких как энергетика, транспорт, частный сектор, МСБ и банковский сектор.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!