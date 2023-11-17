Назван прогнозируемый к концу года объем перевалки грузов в Бакинском порту

БАКУ /Trend/ - По прогнозам, к концу этого года объем перевалки грузов в Бакинском международном морском торговом порту превысит 7 миллионов тонн.

Об этом сказал начальник департамента стратегического планирования и развития ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанли на мероприятии "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана", сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в 2022 году этот показатель составил 6,3 миллиона тонн.

"В настоящее время 90% перевалки грузов в Бакинском порту приходится на транзитные грузы", - сказал Гасанли.

Он подчеркнул, что Бакинский порт расширяется и годовой объем грузоперевалки планируется довести до 25 миллионов тонн.

Напомним, что грузоперевалочная способность Бакинского порта составляет в рамках 1-й фазы 15 миллионов тонн, в том числе 100 000 TEU-контейнеров. С каждым годом грузооборот порта, расположенного на пересечении международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, увеличивается.

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