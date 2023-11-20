Закир Ибрагимов встретился с послом Узбекистана в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» Закир Ибрагимов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Азербайджане Бахромом Ашрафхановым.

Отметив в ходе встречи, что азербайджано-узбекские отношения имеют богатую историю, а связи между нашими народами, имеющими общее культурное наследие, одинаковые этнические и религиозные корни, основаны на дружбе, братстве и взаимном уважении, З.Ибрагимов сказал, что экономическое сотрудничество между двумя странами, как и во всех сферах, развивается по восходящей линии. По его словам, тесные дружеские связи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и его узбекского коллеги Шавката Мирзиеева, соответствующие многолетним традициям, лежат в основе этого развития. Председатель Правления добавил, что межгосударственные связи укрепляются день ото дня, отношения между нашими братскими народами еще больше укрепляются.

З.Ибрагимов также рассказал о достижениях ЗАО «AzerGold» по сферам деятельности, стратегических планах Акционерного Общества и осуществленной работе в горнодобывающем секторе. Председатель Правления отметил, что несмотря на то, что горнодобывающая отрасль в Азербайджане является новой по сравнению с нефтегазовой, в последние годы были достигнуты большие успехи, особенно в добыче золота. З.Ибрагимов сказал, что ЗАО удалось полностью устранить зависимость от государственного бюджета в связи с месторождениями золота, успешно продолжить подготовку к эксплуатации новых месторождений цветных и черных металлов.

Председатель Правления отметил, что ЗАО «AzerGold» в настоящее время успешно продолжает эксплуатацию трех месторождений золота «Човдар», «Мярях» и «Тюлаллар», деятельность в связи с реализацией таких крупномасштабных проектов, как группа железорудных месторождений «Дашкесан», полиметаллическое месторождение «Филизчай», месторождение золота «Ортакенд», подчеркнуто, что указанные месторождения являются открытыми для иностранных инвестиций проектами. З.Ибрагимов довел до сведения, что продолжаются геологические исследования месторождения золота «Тутхун», расположенного в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе. По его словам, в связи с тем, что в период оккупации эти территории были загрязнены минами и неразорвавшимися боеприпасами, оперативное выполнение соответствующих работ невозможно, а для предотвращения потери времени в ходе исследований осуществляются съемки неинвазивных гиперспектральных спутниковых снимков, считающиеся инновационными методами поиска.

Доведя до внимания, что ЗАО «AzerGold» заинтересовано не только в осуществлении успешной горнодобывающей деятельности в Азербайджане, но и в расширении своей деятельности, налаживая отношения сотрудничества за пределами страны, З.Ибрагимов напомнил о взаимных визитах, деловых встречах, проведенных между сторонами для установления отношений совместного сотрудничества в этой области в братской Республике Узбекистан, которая входит в ТОП-10 стран мира по запасам золота. Он выразил удовлетворение в связи с тем, что подписанием 24 февраля 2023 года в столице Узбекистана городе Ташкенте Меморандума о взаимопонимании и согласии между «AzerGold» и Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан «Об установлении совместного сотрудничества в области геологоразведочных работ и разработки месторождений золота на территории Узбекистана» связи в этом направлении поднялись на высший уровень.

В свою очередь, подчеркнув, что Азербайджан является важным партнером для Узбекистана, Б.Ашрафханов выразил заинтересованность в сотрудничестве с ЗАО «AzerGold» в области разведки и управления новыми месторождениями цветных металлов в его стране. Отметив важность организации совместной деятельности в горнодобывающей сфере как нового направления сотрудничества между двумя странами, посол отметил взаимовыгодность установления сотрудничества с ЗАО «AzerGold», имеющим большой опыт как в области геологоразведки, так и эксплуатации рудников.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.