После проектирования нового КПП в Агбанде начнутся строительные работы - Шахин Багиров

БАКУ /Trend/ - После проектирования нового КПП в Агбанде (Зангезурский коридор) начнутся строительные работы.



Как сообщает в понедельник Trend, об этом журналистам сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров.

По его словам, в целях улучшения деятельности таможенных служб в направлении Зангезурского коридора в Агбанде ведутся проектные работы нового пункта пропуска.

"Азербайджанским государством ведутся работы в направлении ввода в эксплуатацию и развития Зангезурского коридора. Как таможенная служба, мы также участвуем в процессе. В Зангезурском коридоре ведутся работы, в том числе по развитию пунктов пропуска. По окончании проектных работ начнется процесс строительства", - подчеркнул он.

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