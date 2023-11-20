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После проектирования нового КПП в Агбанде начнутся строительные работы - Шахин Багиров

Экономика Материалы 20 ноября 2023 13:34 (UTC +04:00)
После проектирования нового КПП в Агбанде начнутся строительные работы - Шахин Багиров

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - После проектирования нового КПП в Агбанде (Зангезурский коридор) начнутся строительные работы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом журналистам сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров.

По его словам, в целях улучшения деятельности таможенных служб в направлении Зангезурского коридора в Агбанде ведутся проектные работы нового пункта пропуска.

"Азербайджанским государством ведутся работы в направлении ввода в эксплуатацию и развития Зангезурского коридора. Как таможенная служба, мы также участвуем в процессе. В Зангезурском коридоре ведутся работы, в том числе по развитию пунктов пропуска. По окончании проектных работ начнется процесс строительства", - подчеркнул он.

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