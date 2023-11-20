Прозрачность таможенной системы Азербайджана привела к увеличению доходов бюджета - Шахмар Мовсумов (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Прозрачность таможенной системы Азербайджана, упрощение процедур и оптимизация затрат, облегчение внешней торговли привели к росту числа участников внешнеторговой деятельности и доходов бюджета.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов в ходе Таможенного бизнес-форума-2023 (GBF23), проходящего в Баку.

Мовсумов отметил, что за последние три года доля неорганической химической и пластмассовой продукции в экспорте ненефтяной продукции Азербайджана увеличилась.

По его словам, в 2015-2022 годах объем ненефтяного экспорта увеличился в 2,3 раза. В то же время произошло увеличение количества наименований ненефтяного экспорта. За последние три года в экспортную корзину вошли 35 новых товаров.

Напомним, что в январе-октябре 2023 года доходы госбюджета страны превысили 26,412 миллиарда манатов, что на 2,3 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что в рамках серии мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, 20 ноября в Баку прошел "Таможенный бизнес-форум-2023".

Основной целью форума является представление корпоративного отчета Комитета таможенного и делового сотрудничества, анонсирование предстоящих работ и призыв к субъектам предпринимательства активно участвовать в реализуемых проектах и т.д.

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