Названа доля таможенных доходов в ненефтяной прибыли госбюджета Азербайджана (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Доля таможенных доходов составляет 35 процентов ненефтяной прибыли государственного бюджета Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов в ходе Таможенного бизнес-форума-2023 (GBF23) в Баку.

По его словам, рост внешней торговли привел к увеличению таможенных поступлений в бюджет страны.

"Здесь стоит упомянуть гибкие, современные, прозрачные методы управления в деятельности таможенных органов. Особое место занимают масштабные меры, реализуемые благодаря совершенствованию таможенного контроля, облегчению торговли, ликвидации "теневой экономики", организации стабильных, автоматизированных услуг для граждан", - сказал Шахмар Мовсумов.

Напомним, что поступления в госбюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе - октябре 2023 года выросли на 12,68 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года до 5,235 миллиарда манатов.

Поступления от таможенных пошлин в госбюджет в отчетный период 2023 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,31 процента (219,643 миллиона манатов) и составили 1,356 миллиарда манатов.

Поступления от НДС в отчетный период составили 3,655 миллиарда манатов (рост на 10,01 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года), от акцизов - 186,651 миллиона манатов (рост на 39,35 процента), от дорожного налога – 36,513 миллиона манатов (сокращение на 30,59 процента).

Отметим, что в рамках серии мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, 20 ноября в Баку прошел "Таможенный бизнес-форум-2023".

Основной целью форума является представление корпоративного отчета Комитета таможенного и делового сотрудничества, анонсирование предстоящих работ и призыв к субъектам предпринимательства активно участвовать в реализуемых проектах и т.д.

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