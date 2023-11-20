Повышение экспортного потенциала Азербайджана является одним из важных вопросов - замминистра (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Одним из важных вопросов, стоящих перед экономикой Азербайджана, является повышение экспортного потенциала.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе Таможенного бизнес форума 2023 (GBF23), проходящего в Баку.

"В 2023 году по решению правительства расширены возможности использования специальной таможенной процедуры внутренней переработки. Согласно этой процедуре, импорт сырья для производства товаров, которые затем перерабатываются и экспортируются из нашей страны, освобождается от таможенных пошлин и налогов, в том числе НДС. Я хотел бы подчеркнуть значимость этого шага для финансовой поддержки отечественного производства. За 9 месяцев 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, под таможенную процедуру внутренней переработки было помещено продукции на сумму более 500 миллионов долларов США (рост в 1,5 раза). Таким образом, данный показатель еще раз подтверждает, что рассматриваемый механизм важен для развития обрабатывающей сферы и сферы услуг, особенно для расширения экспортной деятельности", - отметил он.

Напомним, что поступления в госбюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе - октябре 2023 года выросли на 12,68 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (до 5,235 миллиарда манатов).

Поступления от таможенных пошлин в госбюджет в отчетный период 2023 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,31 процента (219,643 миллиона манатов) и составили 1,356 миллиарда манатов.

Поступления от НДС в отчетный период составили 3,655 миллиарда манатов (рост на 10,01 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года), от акцизов - 186,651 миллиона манатов (рост на 39,35 процента), от дорожного налога – 36,513 миллиона манатов (сокращение на 30,59 процента).

Отметим, что в рамках серии мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, 20 ноября в Баку состоялся Таможенный бизнес форум 2023.

Основной целью форума, организованного для доведения до граждан и субъектов предпринимательства проектов, реализуемых таможенной службой в рамках осуществляемых Президентом Ильхамом Алиевым широкомасштабных экономических реформ в направлении устойчивого развития Азербайджана, является предоставление корпоративного отчета Комитета таможенного и делового сотрудничества, анонсирование предстоящих работ и призыв к субъектам предпринимательства активно участвовать в реализуемых проектах, а также создание бизнес-среды, где будут обсуждаться преимущества новых услуг.

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