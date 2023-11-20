После проектирования нового КПП в Агбенде начнутся строительные работы - Шахин Багиров (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - После проектирования нового КПП в Агбенде (Зангезурский коридор) начнутся строительные работы.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом журналистам сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров.
По его словам, в целях улучшения деятельности таможенных служб в направлении Зангезурского коридора в Агбенде ведутся проектные работы по новому пункту пропуска.
"Азербайджанским государством ведутся работы по вводу в эксплуатацию и развитию Зангезурского коридора. Как таможенная служба мы также участвуем в процессе. Ведутся работы, в том числе в связи с пунктами пропуска. По окончании проектных работ начнется процесс строительства", - подчеркнул Багиров.
Отметим, что предложенный Азербайджаном проект Зангезурского коридора направлен на установление транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавом - Нахчыванской Автономной Республикой, проходящего через территорию Армении. Этот проект появился в ходе договоренностей, изложенных в трехстороннем заявлении, подписанном лидерами Азербайджана, Армении и России по итогам Второй Карабахской войны 2020 года.
Одним из элементов соглашения подтверждалась готовность Армении обеспечить безопасность транспортной связи с Нахчываном, способствуя свободному передвижению людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.
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