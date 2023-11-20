Шахин Багиров о возобновлении работы таможенного поста "Эйвазлы" (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Возобновление работы таможенного поста "Эйвазлы", который расположен в освобожденном от оккупации Губадлинском районе, зависит от межстрановых торговых связей.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом журналистам заявил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров.

"На таможенном посту "Эйвазлы" в настоящее время нет мобильности (движения). В будущем мы планируем увеличить возможности всех контрольно-пропускных пунктов, расположенных в Азербайджане, в соответствии с государственной политикой", - сказал он.

Напомним, что автомобильная дорога Губадлы-Эйвазлы является одним из реализуемых по поручению главы государства в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах проектов дорожной инфраструктуры, которые сыграют важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных районов и сел Азербайджана. Дорога четвертой технической категории протяженностью 28,5 километра будет двухполосной.

Автомобильная дорога Губадлы-Эйвазлы проходит по территории сел Махмудлу, Хыдырлы, Мюсканлы, Меликахмедли, Гуданлы, Давудлу, Эйвазлы Губадлинского района.

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