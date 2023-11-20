В Азербайджане ведутся работы над запуском новых инструментов для развития сотрудничества между субъектами таможенного бизнеса - Шахин Багиров (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведутся соответствующие работы над запуском новых инструментов для развития сотрудничества между субъектами таможенного бизнеса.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Шахин Багиров в ходе Таможенного бизнес-форума-2023 (GBF23) в Баку.

По его словам, создание цифровой таможенной системы является одной из стратегических целей Государственного таможенного комитета Азербайджана.

"В настоящее время главным вопросом, стоящим перед нами, является преобразование таможенной службы в гибкую, профессиональную и современную государственную структуру в соответствии с поручением главы государства. В качестве стратегических мероприятий определены повышение прозрачности деятельности таможенных органов, создание цифровой таможенной системы, а также обеспечение стабильности таможенных платежей. В частности, хочу отметить, что мы уже запустили несколько инструментов, которые играют важную роль во внешней торговле и управлении бизнесом. Важные инструменты, такие как развитие отношений между субъектами таможенного бизнеса на основе единого электронного уведомления, уже используются. Одновременно ведутся соответствующие работы над другими новыми инструментами", - сказал Багиров.

Говоря об основных направлениях деятельности ГТК, он отметил, что одним из ключевых аспектов работы является обеспечение доходов бюджета.

"Правительство устанавливает перед таможенными органами соответствующие прогнозы, и мы реализуем эти задачи в повседневной практике. Основным вопросом является определение таможенной стоимости. Граждане и предприниматели должны знать, что определение таможенной стоимости осуществляется в соответствии с международными правилами и документами", - сказал он.

Он добавил, что, как известно, в следующем году будет применен ряд освобождений от таможенных пошлин. Ряд наименований сырья, в том числе товары, ввезенные на освобожденные от оккупации территории, освобожден от таможенных пошлин.

Отметим, что в рамках серии мероприятий, посвященных 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, в Баку прошел Таможенный бизнес-форум-2023.

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