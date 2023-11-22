До 2030 года необходимо привлечь около 20 триллионов долларов для развития ВИЭ - Boston Consulting Group

БАКУ /Trend/ - До 2030 года глобально необходимо привлечь около 20 триллионов долларов США для достижения желаемого уровня возобновляемой энергии.

Как передает в среду Trend, об этом сказал представитель Boston Consulting Group Станислав Янкелевич на Технической конференции SPE в Баку.

"Несмотря на поддержку со стороны многих стран, энергетический переход требует значительных инвестиций. Это включает в себя средства на развитие низкоуглеродной инфраструктуры (около 4 триллионов долларов) и около 12 триллионов долларов на разработку решений для конечных пользователей по получению низкоуглеродных технологий", - добавил он.

Янкелевич подчеркнул, что, несмотря на наличие обязательств и поддержки стран мира, существует значительный инвестиционный дефицит, частично связанный с технологическими и человеческими ресурсами, создающими барьеры для этого перехода.

Отметим, что 21 ноября в Баку стартовала Каспийская техническая конференция SPE, которая продлится до 23 ноября и соберет глобальных лидеров индустрии и технических экспертов.

Учитывая ключевую роль Каспийского региона в формировании будущего мировой энергетики, эта конференция, организованная при содействии Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), представит подготовленную экспертами программу высокого уровня, панельные дискуссии по стоящим перед регионом ключевым вопросам, и даст уникальную возможность для нетворкинга с экспертами в области добычи нефти и газа.

Программа будет включать в себя оценку текущей ситуации и предложит важные обсуждения для инвесторов, операторов, представителей сервисных компаний и государственных органов в регионе.

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