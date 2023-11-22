Необходимо найти баланс между спросом на углеводороды и потребностью в развитии ВИЭ - Boston Consulting Group

БАКУ /Trend/ - Необходимо найти баланс между спросом на углеводороды и потребностью в развитии возобновляемых источников энергии.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал представитель Boston Consulting Group Станислав Янкелевич во время Каспийской технической конференции SPE в Баку.

"На сегодняшний день компании стоят перед сложным выбором: инвестировать в развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) или продолжать вкладывать средства в нефть и газ. С одной стороны, существует потребность вложения дополнительных средств для развития ВИЭ, что несомненно важно для нашего общего будущего. С другой стороны, отсутствие ВИЭ может отпугнуть потенциальных инвесторов, что также является серьезной проблемой", - отметил он.

Янкелевич упомянул, что необходима разработка международными финансовыми институтами и компаниями стратегии, которая позволит избежать компромисса и эффективно удовлетворить спрос и предложение на обе категории.

"Распределение инвестиций между разными секторами энергетики позволит нам обеспечить устойчивость и развитие в долгосрочной перспективе", - добавил Янкелевич.

Отметим, что 21 ноября в Баку стартовала Каспийская техническая конференция SPE, которая продлится до 23 ноября и соберет глобальных лидеров индустрии и технических экспертов.

Учитывая ключевую роль Каспийского региона в формировании будущего мировой энергетики, эта конференция, организованная при содействии Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), представит подготовленную экспертами программу высокого уровня, панельные дискуссии по стоящим перед регионом ключевым вопросам, и даст уникальную возможность для нетворкинга с экспертами в области добычи нефти и газа.

Программа будет включать в себя оценку текущей ситуации и предложит важные обсуждения для инвесторов, операторов, представителей сервисных компаний и государственных органов в регионе.

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