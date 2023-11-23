С момента учреждения СПЕКА регион ЦА добился значительных успехов - Данияр Амангельдиев

БАКУ /Trend/ - С момента учреждения СПЕКА регион Центральной Азии добился значительных успехов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев на 18 заседании совета директоров СПЕКА.

"Мы находимся в геополитически уникальном положении, которое открывает перед нами обширные возможности для развития транзитных маршрутов, торговли и экономического роста. Центральная Азия занимает стратегическое положение в современном мире. Этот регион не просто перекресток торговых маршрутов, это место, где пересекаются интересы разных стран и регионов", - подчеркнул он.

Министр также упомянул, что регион успешно движется в направлении укрепления экономической стабильности, развития инфраструктуры, поддержки образования и здравоохранения, а также снижения уровня бедности и соблюдения гендерного равенства. Эти достижения стали результатом совместного труда и усилий, которые также способствуют достижению Цели устойчивого развития ООН

Отметим, что специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

С 20 по 24 ноября 2023 года в Баку проходят Дни СПЕКА.

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