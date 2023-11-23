Присоединение стран СПЕКА к международным транспортным коридорам будет своевременной мерой - министр

БАКУ /Trend/ - Присоединение стран СПЕКА к международным транспортным и экономическим коридорам будет своевременной мерой.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр экономического развития и торговли Республики Таджикистан Завки Завкизода на 18 заседании совета директоров СПЕКА.

"Также необходимо применять механизм представления тарифных скидок по транспортным коридорам для увеличения грузопотока", - подчеркнул он.

Министр добавил, что в Таджикистане созданы все условия для обеспечения защиты прав, интересов и имущества участников внутренней экономической деятельности, независимого от форм собственности в соответствии с общепризнанными нормами международного права.

Он также упомянул, что в стране существует необходимая правовая основа для интеграции экономической сферы в мировую экономическую систему.

Отметим, что специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

С 20 по 24 ноября 2023 года в Баку проходят Дни СПЕКА.

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