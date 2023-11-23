Туркменистан готов к увеличению объемов поставок природного газа и электроэнергии - замминистра

БАКУ /Trend/ - Туркменистан готов к увеличению объемов поставок природного газа и электроэнергии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра финансов и экономики Туркменистана Бегмырат Аллакбаев на 18 заседании совета директоров СПЕКА.

По его словам, Туркменистан руководствуется принципом равного учета интересов производителей, транзитеров и потребителей.

"Роль энергетики и ее значимых направлений, как энергетическая безопасность, а также устойчивая энергетика, все больше занимает неотъемлемое место в глобальном развитии современного мира", - подчеркнул Аллакбаев.

По его словам, сегодня, мировые энергетические рынки находятся в глобальном нестабильном состоянии. В этой связи первостепенной задачей для региона является разработка соответствующей модели эффективного взаимодействия в целях удовлетворения растущих энергетических потребностей стран СПЕКА, с целью повышения мощностей новых промышленных комплексов и сельского хозяйства, строительства инфраструктурных объектов и запуска совместных производственных проектов.

Отметим, что специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

С 20 по 24 ноября 2023 года в Баку проходят Дни СПЕКА.

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