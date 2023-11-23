Необходимо объединить совместные усилия для развития Среднего коридора - Лазиз Кудратов

БАКУ /Trend/ - Необходимо объединить усилия наших государств для расширения транспортного сообщения путем развития Среднего коридора.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов на 18 заседании совета директоров СПЕКА.

"В нынешних реалиях важно усилить работу по формированию альтернативных транспортных коридоров и созданию устойчивых цепочек поставок", - подчеркнул он.

По словам министра, для построения устойчивой транспортно-транзитной системы, Узбекистан выступает за формирование конкретных механизмов продвижения транспортных коридоров, соединяющих регион Центральной Азии с рынками Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Азии, Ближнего Востока и Европы.

"Выражаем нашу поддержку принятию Дорожной карты мультимодального обмена данными по Среднему коридору с использованием стандартов ООН", - добавил Кудратов.

Отметим, что Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 26 марта 1998 года.

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

С 20 по 24 ноября 2023 года в Баку проходят Дни СПЕКА.

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