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Учетная ставка в ЦБ Турции повышена до 40 процентов

Экономика Материалы 23 ноября 2023 16:06 (UTC +04:00)
Учетная ставка в ЦБ Турции повышена до 40 процентов

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - 23 ноября состоялось очередное заседание комитета по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространил Центральный банк Турции.

Согласно информации, на заседании учетная ставка была увеличена на 5 процентных пунктов (с 35 до 40 процентов).

Напомним, что на заседании ЦБ Турции 26 октября этого года учетная ставка была повышена с 30 до 35 процентов.

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