Важно присоединение стран СПЕКА к международным транспортным коридорам - Эмомали Рахмон (Дополнено)

первая версия 14:25

БАКУ /Trend/ - Важным является присоединение стран СПЕКА к международным транспортным коридорам.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

«Развитие транспортной инфраструктуры в странах СПЕКА является своевременной мерой. В этом контексте считается важным присоединение стран СПЕКА к международным транспортным коридорам», - сказал он.

По словам Рахмона, страны-участницы СПЕКА обладают огромными трудовыми и природными ресурсами, существенными энергетическими и транспортно-коммуникационными возможностями.

Президент Таджикистана предложил СПЕКА сфокусироваться в будущем на упрощении процедур торговли и устранении искусственных барьеров, расширении мультимодальных транспортных и экономических коридоров, развитии «зеленой» экономики и цифровизации.

Отметим, что 24 ноября в Баку проходит саммит, посвященный 25-й годовщине Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Созданная 26 марта 1998 года, СПЕКА выступает в качестве Специальной программы ООН по оказанию помощи этим странам в экономическом развитии, сотрудничестве и интеграции в экономику Европы и Азии. СПЕКА предлагает платформу для субрегионального сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), которые наилучшим образом могут быть достигнуты посредством регионального сотрудничества.