Азербайджан и Туркменистан обсудили перспективы сотрудничества в энергетическом секторе (ФОТО) (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Туркменистан обсудили перспективы сотрудничества в энергетическом секторе, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Согласно данным минэкономики, в рамках визита делегации Азербайджана во главе с министром экономики Микаилом Джаббаровым в Туркменистан состоялось 7-е заседание Совместной азербайджано-туркменской межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах.

В ходе заседания было отмечено, что существует большой потенциал для увеличения торгового оборота путем расширения ассортимента поставляемой продукции, а также свободный торговый режим между странами способствует дальнейшему росту товарооборота.

Кроме того, было подчеркнуто, что успешное сотрудничество в сфере торговли может способствовать стимулированию взаимных инвестиций, существуют большие возможности для сотрудничества с Туркменистаном по различным направлениям, в том числе в сферах инвестиций, энергетики, таможенного дела, транспорта, сельского хозяйства, пищевой безопасности, а также в рамках Бакинского международного морского торгового порта.

В ходе заседания была представлена информация о растущих экономических показателях и благоприятной бизнес-среде Азербайджана, в том числе деловом потенциале и созданных для инвесторов возможностях на освобожденных от оккупации территориях, отмечена значимость систематического проведения мероприятий для определения новых направлений сотрудничества.

Стороны обсудили отвечающие общим интересам инициативы в экономической сфере и перспективы развития сотрудничества по различным направлениям.

По итогам встречи был подписан Протокол 7-го заседания Совместной азербайджано-туркменской межправительственной комиссии. Документ подписали сопредседатели комиссии - министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Батыр Атдаев. Протокол предусматривает расширение партнерства в сферах торговли, промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и по другим направлениям.

Отметим, что ранее председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что Туркменистан может экспортировать природный газ через Азербайджан на мировые рынки.

"Еще одним из важных направлений можно отметить энергетику. Обладая богатыми запасами нефти и газа, Туркменистан проводит политику безопасности и надежных поставок энергоносителей на мировой рынок. В частности, ведется работа по поставкам туркменского природного газа и электроэнергии в соседние страны и страны региона. В этой области поддерживаются тесные связи со странами Организации тюркских государств. Например Туркменистан в настоящее время экспортирует свой природный газ в Узбекистан и Азербайджан, которые являются соседними и братскими странами. В то же время у нас есть возможности экспортировать туркменский природный газ через Каспийское море в Азербайджан, Турцию и в перспективе на мировые рынки. В этой связи я твердо верю, что мы в ближайшее время решим все необходимые вопросы с нашими братскими странами и проведем соответствующую работу", - отметил он.

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