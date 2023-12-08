ЦБ Азербайджана аннулировал лицензию Naxçıvansığorta (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензию ОАО "Naxçıvansığorta" на основании добровольного заявления.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, в соответствии со статьей 107.1.1 Закона Азербайджанской Республики "О страховой деятельности", решением Правления Центрального банка Азербайджанской Республики от 06 декабря 2023 года лицензия № SF-0004 от 13 мая 2022 года, выданная ОАО "Naxçıvansığorta" на страховую деятельность, была аннулирована.

"Текущие финансовые показатели ОАО "Naxçıvansığorta" позволяют полностью и своевременно выполнять обязательства компании. Процесс ликвидации компании будет контролироваться в рамках законодательства Азербайджанской Республики", - говорится в информации ЦБА.

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