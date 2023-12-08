Kapital Bank ожидает чистую прибыль по итогам года (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - По итогам года Kapital Bank ожидает чистую прибыль в размере 200 миллионов манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель правления Kapital Bank Фарид Гусейнов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам года и стратегии на 2024-2026 годы.

"За 11 месяцев текущего года объем кредитов банка достиг 4,1 миллиарда манатов, а текущий счет и депозитный портфель - 6,6 миллиарда манатов", - отметил он.

Напомним, что согласно финансовым показателям за третий квартал 2023 года, активы Kapital Bank на первое октября 2023 года составили 8,5 миллиарда манатов. Объем кредитного портфеля банка достиг 4 миллиарда манатов, общая сумма клиентских депозитов - 6,5 миллиарда манатов.

На первое октября 2023 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 792 миллиона манатов, а обычные и привилегированные акции 265 миллионов манатов, чистая прибыль составила 182,012 миллиона манатов.

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