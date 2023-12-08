В Kapital Bank назвали количество карт, предоставленных клиентам (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день Kapital Bank предоставил своим клиентам 2,5 миллиона карт.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель правления Kapital Bank Фарид Гусейнов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам года и стратегии на 2024-2026 годы.

"Из них 35 процентов были оформлены онлайн-заказом", - отметил он.

Напомним, что согласно финансовым показателям за третий квартал 2023 года, активы Kapital Bank на первое октября 2023 года составили 8,5 миллиарда манатов. Объем кредитного портфеля банка достиг 4 миллиарда манатов, общая сумма клиентских депозитов - 6,5 миллиарда манатов.

На первое октября 2023 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 792 миллиона манатов, а обычные и привилегированные акции 265 миллионов манатов, чистая прибыль составила 182,012 миллиона манатов.

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