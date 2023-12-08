У Kapital Bank нет планов покупать Naxçıvan Bank (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - У ОАО "Kapital Bank" нет планов покупать ОАО "Naxçıvan Bank".

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель правления ОАО "Kapital Bank" Фарид Гусейнов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам года и стратегии на 2024-2026 годы.

Председатель отметил, что банк приобрел часть портфеля потребительских кредитов Naxçıvan Bank на сумму 60 миллионов манатов.

"Однако мы можем регулярно вести переговоры о приобретении любого актива в различных банковских и небанковских кредитных организациях", - сказал он.

Отметим, что 4 декабря часть потребительских кредитов ОАО "Naxçıvan Bank" передана ОАО "Kapital Bank".

Согласно финансовому отчету "Naxçıvan Bank" по итогам третьего квартала 2023 года, объем потребительских кредитов составил около 100 миллионов манатов.

Напомним, что согласно финансовым показателям за третий квартал 2023 года, активы Kapital Bank на первое октября 2023 года составили 8,5 миллиарда манатов. Объем кредитного портфеля банка достиг 4 миллиарда манатов, общая сумма клиентских депозитов - 6,5 миллиарда манатов.

На первое октября 2023 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 792 миллиона манатов, а обычные и привилегированные акции 265 миллионов манатов, чистая прибыль составила 182,012 миллиона манатов.

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