Kapital Bank выпустит мобильное приложение “Birbank инвестиции” (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В следующем году ОАО "Kapital Bank" планирует выпустить мобильное приложение “Birbank инвестиции”.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель правления ОАО "Kapital Bank" Фарид Гусейнов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам года и стратегии на 2024-2026 годы.

“Запуск приложения ожидается в первом полугодии 2024 года”, - сказал он.

Отметим, что по итогам года Kapital Bank ожидает чистую прибыль в размере 200 миллионов манатов.

Напомним, что согласно финансовым показателям за третий квартал 2023 года, активы Kapital Bank на первое октября 2023 года составили 8,5 миллиарда манатов. Объем кредитного портфеля банка достиг 4 миллиарда манатов, общая сумма клиентских депозитов - 6,5 миллиарда манатов.

На первое октября 2023 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 792 миллиона манатов, а обычные и привилегированные акции 265 миллионов манатов, чистая прибыль составила 182,012 миллиона манатов.

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