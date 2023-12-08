Kapital Bank о планах по открытию филиалов в зарубежных странах (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Kapital Bank не планирует в ближайшие три года открывать филиалы банка в зарубежных странах.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель правления Kapital Bank Фарид Гусейнов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам года и стратегии на 2024-2026 годы.

“Однако наши международные связи с банками, работающими в зарубежных странах, продолжаются”, - сказал он.

Отметим, что по итогам года Kapital Bank ожидает чистую прибыль в размере 200 миллионов манатов.

Напомним, что согласно финансовым показателям за третий квартал 2023 года, активы Kapital Bank на первое октября 2023 года составили 8,5 миллиарда манатов. Объем кредитного портфеля банка достиг 4 миллиарда манатов, общая сумма клиентских депозитов - 6,5 миллиарда манатов.

На первое октября 2023 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 792 миллиона манатов, а обычные и привилегированные акции 265 миллионов манатов, чистая прибыль составила 182,012 миллиона манатов.

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