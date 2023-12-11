Азербайджан должен серьезно готовиться к COP29 по "зеленому" контенту - министр (Дополнено)

ДУБАЙ /Trend/ - Азербайджан должен серьезно готовиться к COP29 по «зеленому» контенту.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом журналистам сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в кулуарах конференции COP28 в Дубае (ОАЭ).

"Нам есть что сказать, что продемонстрировать миру. Все проекты, которые начаты, стратегические документы, которые подписаны руководством страны, приняты государством на ближайшую перспективу дают большие основания двигаться в этом направлении, использовать большие возможности для создания серьезной платформы для "зеленой" инициативы. Верю, что мы сможем выполнить взятые на себя обязательства, будет проделана большая работа", - отметил министр.

Мухтар Бабаев также сказал, что на страну ложится большая ответственность, и Азербайджан уже начал подготовку к проведению COP29.

"Нас ждет очень серьезная и ответственная работа. Мы верим, что наша страна, наши граждане смогут внести свой вклад в эти процессы", - сказал он.