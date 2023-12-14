В Азербайджане состоялось очередное заседание рабочей группы по мониторингу инфляции и цен

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание рабочей группы по мониторингу инфляции и цен.

Об этом в четверг Trend сообщили в Кабинете министров Азербайджанской Республики.

На заседании рабочей группы под председательством руководителя Аппарата Кабинета министров Руфата Мамедова обсуждались вопросы изменения цен на потребительском рынке в январе-ноябре 2023 года, в том числе на продовольственные и непродовольственные товары, платные услуги, оказываемые населению, индекс цен на импортную продукцию на продовольственном рынке, цены производителей сельскохозяйственной продукции, антиинфляционные меры правительства, а также выполнение поручений, возложенных на соответствующие структуры на прошедшем заседании.

Было отмечено, что, согласно последним данным Государственного комитета статистики, среднегодовая инфляция за январь-ноябрь 2023 года составила 9,4 процента в однозначном выражении, годовая -2,6 процента. Согласно последним данным, опубликованным Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, индекс цен на продукты питания в ноябре упал на 10.6% за последний год. Динамика инфляции снизилась под влиянием внешних факторов и проводимой антиинфляционной политики.

На совещании были рассмотрены вопросы исследования рынка продовольственных товаров, где наблюдается наибольший рост цен, причины возникновения различий между ценами, уровень концентрации импорта представленных товаров, используемых при расчете индекса потребительских цен, результаты конкурентного анализа по реализации сельскохозяйственной продукции и лекарственных средств на рынке, затраты по цепочке поставок на основе импорта и продукции отечественного производства, а также антиинфляционной денежно-кредитной политики, проведенных Государственной службой по контролю за антимонопольным и потребительским рынком при министерстве экономики, министерством сельского хозяйства, министерством здравоохранения, Государственным таможенным комитетом и Центральным банком Азербайджана.

Центром анализа и коммуникации экономических реформ был представлен методологический рамочный документ по основным принципам "Приложения для отслеживания цен", в котором было сочтено целесообразным создать рабочую группу, состоящую из представителей соответствующих структур.

В завершение заседания руководитель рабочей группы по мониторингу инфляции и цен отметил, что и в следующем году будет проведена необходимая работа по продолжению антиинфляционных мер, обеспечению здоровой конкурентной среды на внутреннем рынке, мониторингу цен и исследованию их причин, обеспечению приемлемого уровня инфляции для экономического роста.

Также было отмечено, что принятие Кодекса конкуренции даст положительный импульс этим процессам.

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