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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 15 декабря

Экономика Материалы 15 декабря 2023 09:19 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 15 декабря

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 декабря 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8692 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на пятницу:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8692

1 австралийский доллар

AUD

1,1416

1 аргентинский песо

ARS

0,0021

1 белорусский рубль

BYN

0,516

1 бразильский реал

BRL

0,3462

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4629

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0928

100 южнокорейских вон

KRW

0,1314

1 чешская крона

CZK

0,0768

100 чилийских песо

CLP

0,1962

1 китайский юань

CNY

0,2392

1 датская крона

DKK

0,2507

1 грузинский лари

GEL

0,6336

1 гонконгский доллар

HKD

0,2177

1 индийская рупия

INR

0,0204

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,1703

100 индонезийских рупий

IDR

0,011

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1659

1 швейцарский франк

CHF

1,9627

1 израильский шекель

ILS

0,4625

1 канадский доллар

CAD

1,2695

1 кувейтский динар

KWD

5,5318

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0191

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3645

1 мексиканский песо

MXN

0,0989

1 молдавский лей

MDL

0,0957

1 египетский фунт

EGP

0,055

1 норвежская крона

NOK

0,1619

100 узбекских сомов

UZS

0,0138

1 польский злотый

PLN

0,4322

1 российский рубль

RUB

0,0189

1 сингапурский доллар

SGD

1,2807

1 саудовский риал

SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2756

1 турецкая лира

TRY

0,0585

1 тайваньский доллар

TWD

0,0544

1 таджикский сомони

TJS

0,1555

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0459

100 японских йен

JPY

1,1996

1 новозеландский доллар

NZD

1,0566

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