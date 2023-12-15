Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 15 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 15 декабря 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8692 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на пятницу:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8692 1 австралийский доллар AUD 1,1416 1 аргентинский песо ARS 0,0021 1 белорусский рубль BYN 0,516 1 бразильский реал BRL 0,3462 1 дирхам ОАЭ AED 0,4629 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0928 100 южнокорейских вон KRW 0,1314 1 чешская крона CZK 0,0768 100 чилийских песо CLP 0,1962 1 китайский юань CNY 0,2392 1 датская крона DKK 0,2507 1 грузинский лари GEL 0,6336 1 гонконгский доллар HKD 0,2177 1 индийская рупия INR 0,0204 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1703 100 индонезийских рупий IDR 0,011 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1659 1 швейцарский франк CHF 1,9627 1 израильский шекель ILS 0,4625 1 канадский доллар CAD 1,2695 1 кувейтский динар KWD 5,5318 1 казахский тенге KZT 0,0037 1 кыргызский сом KGS 0,0191 100 ливанских фунтов LBP 0,0113 1 малайзийский ринггит MYR 0,3645 1 мексиканский песо MXN 0,0989 1 молдавский лей MDL 0,0957 1 египетский фунт EGP 0,055 1 норвежская крона NOK 0,1619 100 узбекских сомов UZS 0,0138 1 польский злотый PLN 0,4322 1 российский рубль RUB 0,0189 1 сингапурский доллар SGD 1,2807 1 саудовский риал SAR 0,4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2756 1 турецкая лира TRY 0,0585 1 тайваньский доллар TWD 0,0544 1 таджикский сомони TJS 0,1555 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0459 100 японских йен JPY 1,1996 1 новозеландский доллар NZD 1,0566

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