Совершай праздничные платежи с картой Yelo в рас-сроч-ку!

БАКУ/Trend/ - У вас много расходов перед Новым годом? С картой Yelo вы больше не будете беспокоиться о них! Эта карта объединяет в себе функции кредита и рассрочки, позволяя вам распределить расходы на срок до 24 месяцев или воспользоваться льготным периодом до 70 дней:



• Кредитный лимит от 400 до 10 000 AZN

• Срок кредитной линии до 48 месяцев

• 5-летняя бесплатная карта

• Залог не требуется

• Бесплатная доставка карты при онлайн-заказе



Теперь вы сможете воспользоваться новогодними скидками ваших любимых магазинов, не беспокоясь о расходах. Благодаря функции рассрочки карты Yelo, вы также можете совершать покупки в Интернете, начиная с минимальной суммы рассрочки всего от 20 AZN.



Наслаждайтесь дополнительными преимуществами карты через приложение Yelo. В нем вы можете заказать новую кредитную карту Yelo и управлять своими платежами. Более того, клиент сам будет определять, на сколько месяцев разделить свои расходы в разделе личного кабинета Yelo App.



Чтобы заказать кредитную карту Yelo, перейдите по ссылке: https://bit.ly/yltyhnf



Вас интересуют карты рассрочки? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



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