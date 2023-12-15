Совершай праздничные платежи с картой Yelo в рас-сроч-ку!

БАКУ/Trend/ - У вас много расходов перед Новым годом? С картой
Yelo вы больше не будете беспокоиться о них! Эта карта объединяет в
себе функции кредита и рассрочки, позволяя вам распределить расходы
на срок до 24 месяцев или воспользоваться льготным периодом до 70
дней:
• Кредитный лимит от 400 до 10 000 AZN
• Срок кредитной линии до 48 месяцев
• 5-летняя бесплатная карта
• Залог не требуется
• Бесплатная доставка карты при онлайн-заказе
Теперь вы сможете воспользоваться новогодними скидками ваших любимых магазинов, не беспокоясь о расходах. Благодаря функции рассрочки карты Yelo, вы также можете совершать покупки в Интернете, начиная с минимальной суммы рассрочки всего от 20 AZN.
Наслаждайтесь дополнительными преимуществами карты через приложение Yelo. В нем вы можете заказать новую кредитную карту Yelo и управлять своими платежами. Более того, клиент сам будет определять, на сколько месяцев разделить свои расходы в разделе личного кабинета Yelo App.
Чтобы заказать кредитную карту Yelo, перейдите по ссылке: https://bit.ly/yltyhnf
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