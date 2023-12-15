Инновация в банковском секторе от Birbank: Цифровой депозит

БАКУ /Trend/ - Первый цифровой банк Азербайджана Birbank, снова преподнес новинку в банковском секторе. Так, в мобильном приложении Birbank запущен новый полноценный продукт «Цифровой депозит».

Чтобы воспользоваться «Цифровым депозитом», который создает выгодные и удобные возможности для клиентов, достаточно выбрать «Депозиты» в разделе «Еще» в мобильном приложении Birbank и перейти в раздел «Новый депозит» для подачи заявки и заполнения информации.

Основным преимуществом продукта является то, что процессы происходят онлайн от начала до конца, а также то, что клиенты могут получать 9% дохода в течение 12 месяцев в рамках кампании. Страховая сумма составляет 100 000 манатов. Акция действует до 31 января.

Разместить вклад в цифровой депозит можно в валюте AZN на срок 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24 или 36 месяцев минимум 1₼ и максимум 250 000₼. Доход по вкладу предоставляется в конце срока. Сумму процентов можно легко рассчитать с помощью депозитного калькулятора: https://bir.bank/bbrdpr

Более подробную информацию о картах Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, на Facebook или Instagram-странице карты, а также позвонив в Информационный Центр 196. Для заказа карты скачайте приложение Birbank, отправьте SMS с текстом «1» на короткий номер 8196, напишите в WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96 или обратитесь в центры Birbank.