AZPROMO избрано региональным директором Всемирной ассоциации агентств по продвижению инвестиций (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) избрано региональным директором по Центральной Азии Всемирной ассоциации агентств по продвижению инвестиций (WAIPA).

Как передает в пятницу Trend, об этом журналистам сказал заместитель исполнительного директора AZPROMO Зохраб Гадиров.



"AZPROMO было представлено на выборах Управляющего комитета WAIPA, прошедших в Нью-Дели [Индия], агентство в третий раз было избрано региональным директором Ассоциации по Центральной Азии", - сказал он.

По его словам, "Invest India" была избрана президентом WAIPA, а "Switzerland Global Enterprise" и Кувейтская организация по содействию прямым инвестициям - вице-президентами ассоциации.

"Возвращение AZPROMO в состав Управляющего комитета позволит агентству участвовать в принятии стратегических решений WAIPA, включая приобретение и обмен лучшим международным опытом в сфере привлечения инвестиций, а также определение планов проведения совместных семинаров и тренингов в этом направлении", - сказал он

Отметим, что AZPROMO является членом WAIPA с 2010 года. В состав ассоциации входят более 140 агентств из более чем 100 стран. Среди основных целей WAIPA - расширение сотрудничества между агентствами по продвижению инвестиций и обмен информацией в области привлечения инвестиций.