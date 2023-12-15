ЦБ назвал топ-5 стран по объему денежных переводов в Азербайджан (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На долю денежных переводов из России в Азербайджан приходится около 65%.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"В пятерку стран-лидеров по объему денежных переводов в Азербайджан входят Россия - 829 миллионов долларов, Турция - 115 миллионов долларов, США - 57 миллионов долларов, Грузия - 26,7 миллиона долларов, Великобритания - 25,7 миллиона долларов", - сказал он.

По его словам, объем денежных переводов в Азербайджан в отчетный период сократился на 53,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,281 миллиарда долларов, а денежные переводы из Азербайджана сократились на 23 процента до 402 миллионов долларов.

"В итоге образовалось положительное сальдо в размере 0,9 миллиарда долларов", - добавил Насиров.

Отметим, что объем денежных переводов в Азербайджан в 2022 году увеличился в 3,2 раза - до 3,6 миллиарда долларов. Объем переводов из страны увеличился на 0,5 процента - до 0,7 миллиарда долларов.