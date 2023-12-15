Стал известен объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2023 года прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана составили 4,5 миллиарда долларов.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"В пятерку стран-лидеров по объему ПИИ в экономику Азербайджана входят: Великобритания - 1,4 миллиарда долларов, Турция - 872 миллиона долларов, Кипр - 593 миллиона долларов, Иран - 296 миллионов долларов и РФ - 295 миллионов долларов", - сказал он.

Напомним, что в 2022 году прямые иностранные инвестиции в Азербайджан составили 6,275 миллиарда долларов (рост за год на 30,9 процента).

Отметим, что в 2022 году общий остаток платежного баланса Азербайджана составил 9,375 миллиарда долларов, что в 3,1 раза превышает аналогичный показатель позапрошлого года.

Профицит счета текущих операций в 2022 году вырос по сравнению с 2021 годом в 2,83 раза - с 8,3 миллиарда долларов до 23,5 миллиарда долларов (29,8 процента ВВП Азербайджана).

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