Прием заявок на участие в EY «Предприниматель года», проводимого при поддержке банка ABB, продолжается

20 участников уже успели подать свои заявки на участие в конкурсе EY «Предприниматель года», проводимого при финансовой поддержке банка АВВ в нашей стране в пятый раз. Прием заявок еще продолжается. Все предприниматели, желающие принять участие в конкурсе, могут отправить свои заявки до 29 декабря.

Конкурс «Предприниматель года» проводится в 145 городах более чем 60 стран мира более 35 лет. Победитель национального конкурса будет отобран в марте 2024 года. Судьи будут оценивать множество факторов, включая рост оборота, прибыльность, лидерские качества, инновации и креативность, а также социальную ответственность и устойчивое развитие. Победитель будет представлять Азербайджан и соревноваться с финалистами других стран на конкурсе «EY Global Business Person of the Year», который пройдет в Монако в июне следующего года. Помимо банка ABB, спонсорскую поддержку конкурсу также оказывают компания BP и группа компаний Veyseloglu.

Партнерами конкурса также являются консалтинговая компания Ekvita, Azpromo (Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций), Общественное телевидение, журнал Impact, издаваемый AmCham Азербайджан, журнал Financist и APFM (Ассоциация Профессиональный Финансовых Менеджеров Азербайджана). Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.

Информацию о современных полезных и универсальных продуктах и ​​услугах банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.