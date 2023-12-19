Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 декабря 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8568 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8568 1 австралийский доллар AUD 1,1427 1 аргентинский песо ARS 0,0021 1 белорусский рубль BYN 0,516 1 бразильский реал BRL 0,3467 1 дирхам ОАЭ AED 0,4629 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0915 100 южнокорейских вон KRW 0,13 1 чешская крона CZK 0,0758 100 чилийских песо CLP 0,195 1 китайский юань CNY 0,238 1 датская крона DKK 0,2491 1 грузинский лари GEL 0,6353 1 гонконгский доллар HKD 0,2181 1 индийская рупия INR 0,0204 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1521 100 индонезийских рупий IDR 0,011 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1666 1 швейцарский франк CHF 1,961 1 израильский шекель ILS 0,4641 1 канадский доллар CAD 1,2691 1 кувейтский динар KWD 5,5229 1 казахский тенге KZT 0,0037 1 кыргызский сом KGS 0,0191 100 ливанских фунтов LBP 0,0113 1 малайзийский ринггит MYR 0,3632 1 мексиканский песо MXN 0,0991 1 молдавский лей MDL 0,0961 1 египетский фунт EGP 0,055 1 норвежская крона NOK 0,1637 100 узбекских сомов UZS 0,0137 1 польский злотый PLN 0,4295 1 российский рубль RUB 0,0188 1 сингапурский доллар SGD 1,2761 1 саудовский риал SAR 0,4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2722 1 турецкая лира TRY 0,0585 1 тайваньский доллар TWD 0,0542 1 таджикский сомони TJS 0,1555 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0457 100 японских йен JPY 1,1844 1 новозеландский доллар NZD 1,0588

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