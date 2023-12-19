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В Азербайджане определяются стратегически важные товары

Экономика Материалы 19 декабря 2023 14:30 (UTC +04:00)
В Азербайджане определяются стратегически важные товары

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяются стратегически важные товары.

Как сообщает во вторник Trend, вопрос об этом нашел отражение в проекте закона "О государственных резервах" (первое чтение), который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно проекту, товары стратегического значения на потребительском рынке страны – это совокупность жизненно важных товаров повседневного потребления населения, за которыми ведется мониторинг в целях обеспечения стабильности поставок в страну ряда продовольственных товаров, горючих материалов, медицинских и лекарственных средств и предотвращения кратковременных резких колебаний цен на эти товары на внутреннем рынке.

Стратегические резервы - это резервы, созданные с целью обеспечения стабильности поставок жизненно важных товаров, ежедневно потребляемых населением, и предотвращения краткосрочного резкого роста цен на эти товары на внутреннем рынке.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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