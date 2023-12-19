БАКУ /Trend/ - Сегодня премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией Международной финансовой корпорации (IFC) во главе с региональным вице-президентом по странам Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна Альфонсо Гарсия Мораном.

Как сообщает Trend, на встрече было отмечено, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со Всемирным банком и структурами, входящими в Группу Всемирного банка.

В этой связи была подчеркнута важность долгосрочного эффективного партнерства с IFC. Было отмечено, что за прошедший период IFC оказала поддержку реализации проектов в различных сферах в Азербайджане. Были обсуждены вопросы, связанные с реализацией потенциальных проектов со Всемирным банком, в том числе с Международной финансовой корпорацией, в сферах, которые являются приоритетными для правительства страны, и отмечено, что эти проекты могут быть связаны с "Большим возвращением" на освобожденные от оккупации территории, увеличением занятости, созданием "зеленых" городов, расширением проекта Южного газового коридора, деятельности Бакинского судостроительного завода, строительством инфраструктуры ветроэнергетики и другими направлениями.

В ходе встречи была предоставлена информация о проделанной работе по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности в Азербайджане. Было отмечено, что за прошедшие годы Азербайджан из страны с низкими доходами превратился в страну-донора с высокими доходами, подчеркнуто, что с 2021 года страна является донором Всемирного банка. В Азербайджане предпринимаются целенаправленные меры по улучшению делового климата, предупреждению недобросовестной конкуренции, стимулированию предпринимательской деятельности. В то же время было подчеркнуто, что развитие ненефтяной экономики является одним из главных приоритетов. В аграрном секторе применяются различные виды льготных и кредитных механизмов. Было доведено до внимания, что через механизмы государственно-частного партнерства осуществляются последовательные меры по повышению роли частного сектора в экономическом развитии. Развитие конкурентоспособной экономики и сельского хозяйства, а также продвижение и поддержка проектов государственно-частного партнерства составляют основные направления деятельности Международной финансовой корпорации по Азербайджану, и страна заинтересована в продолжении сотрудничества в соответствующих сферах.

В то же время было отмечено, что Азербайджан поддерживает глобальную борьбу с изменениями климата и последовательно работает в направлении достижения энергоэффективности. Масштабные восстановительные работы, проводимые на освобожденных территориях страны, в том числе проекты, связанные с созданием зоны "зеленой" энергии, экологически чистого транспорта, "умных" городов и сел, являются наглядным тому подтверждением. В этой связи была подчеркнута важность будущего проведения в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29. Было отмечено, что привлечение инвестиций в возобновляемые источники энергии, обеспечение перехода на "чистую" энергию являются одними из главных приоритетов энергетической политики в Азербайджане, и в этих направлениях имеются хорошие возможности для эффективного партнерства.

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