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Завершилась программа «Развитие лидерства» для сотрудников Yelo Bank (ФОТО)

Экономика Материалы 20 декабря 2023 15:19 (UTC +04:00)
Завершилась программа «Развитие лидерства» для сотрудников Yelo Bank (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Yelo Bank успешно завершил очередной проект, демонстрирующий его отношение к сотрудникам как к самому ценному капиталу и постоянное инвестирование в их развитие. Программа «Развитие лидерства», реализованная в партнерстве с Университетом ADA, была направлена на управленческую команду Банка. Обучение в рамках программы охватывало как личностное, так и профессиональное развитие участников. Уникальный опыт делили как сами участники, так и приглашенные эксперты из Всемирного банка, посольства США и Университета ADA. Программа завершилась торжественной церемонией вручения сертификатов всем участникам.

Главная цель проекта - использовать опыт и навыки руководителей для усиления влияния и способствования дальнейшему успеху Yelo Bank. Если вы стремитесь стать частью нашей постоянно развивающейся команды, ознакомьтесь с вакансиями на официальном сайте Банка.

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Завершилась программа «Развитие лидерства» для сотрудников Yelo Bank (ФОТО)
Завершилась программа «Развитие лидерства» для сотрудников Yelo Bank (ФОТО)
Завершилась программа «Развитие лидерства» для сотрудников Yelo Bank (ФОТО)
Завершилась программа «Развитие лидерства» для сотрудников Yelo Bank (ФОТО)
Завершилась программа «Развитие лидерства» для сотрудников Yelo Bank (ФОТО)
Завершилась программа «Развитие лидерства» для сотрудников Yelo Bank (ФОТО)
Завершилась программа «Развитие лидерства» для сотрудников Yelo Bank (ФОТО)
Завершилась программа «Развитие лидерства» для сотрудников Yelo Bank (ФОТО)
Завершилась программа «Развитие лидерства» для сотрудников Yelo Bank (ФОТО)
Завершилась программа «Развитие лидерства» для сотрудников Yelo Bank (ФОТО)
Завершилась программа «Развитие лидерства» для сотрудников Yelo Bank (ФОТО)
Завершилась программа «Развитие лидерства» для сотрудников Yelo Bank (ФОТО)
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