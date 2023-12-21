AZPROMO и TÜİB подписали план действий на 2024 год (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) и Общественное объединение бизнесменов и промышленников Азербайджана и Турции (TÜİB) подписали план действий на 2024 год, сообщает в четверг Trend.

Отметим, что пописание состоялось в рамках азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

Согласно данным, данный документ направлен на поощрение совместных проектов для увеличения товарооборота и объема инвестиций между Азербайджаном и Турцией, усиления сотрудничества между двумя странами и поддержки взаимных инвестиционных возможностей и устойчивого развития.

Напомним, что в рамках форума были рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве. В частности, ООО DO-DEM и Multipack подписали договор. Кроме того, в рамках инвестиционного форума состоялось подписание еще одного договора между Diplomat LTD и Doğru Holdinq.

В мероприятии приняли участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума прошли панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, “зеленой” энергетики, оздоровительного туризма.

Наряду с этим были организованы встречи B2B между предпринимателями.

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