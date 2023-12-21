​Азербайджанские и турецкие компании подписали договора (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:33) Поменять заголовок на: Азербайджанские и турецкие компании подписали договора

БАКУ/Trend/ - ООО "DO-DEM" и турецкая компания "Multipack" подписали договор по строительству в Азербайджане фабрики по производству тары на бумажной основе, сообщает в четверг Trend.

Кроме того, в рамках инвестиционного форума состоялось подписание еще одного договора между "Diplomat LTD" и "Doğru Holdinq" о строительстве нового отеля в Азербайджане.

Напомним, что в рамках форума были рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве. В частности, Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) и Общественное объединение бизнесменов и промышленников Азербайджана и Турции (TÜİB) подписали план действий на 2024 год.

В мероприятии приняли участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума прошли панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, “зеленой” энергетики, оздоровительного туризма.

Наряду с этим были организованы встречи B2B между предпринимателями.

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