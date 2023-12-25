Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 25 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 декабря 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8714 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на понедельник:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8714 1 австралийский доллар AUD 1,1546 1 аргентинский песо ARS 0,0021 1 белорусский рубль BYN 0,516 1 бразильский реал BRL 0,3497 1 дирхам ОАЭ AED 0,4629 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0919 100 южнокорейских вон KRW 0,131 1 чешская крона CZK 0,0765 100 чилийских песо CLP 0,1904 1 китайский юань CNY 0,2382 1 датская крона DKK 0,251 1 грузинский лари GEL 0,6326 1 гонконгский доллар HKD 0,2177 1 индийская рупия INR 0,0204 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1567 100 индонезийских рупий IDR 0,011 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1689 1 швейцарский франк CHF 1,9835 1 израильский шекель ILS 0,471 1 канадский доллар CAD 1,2812 1 кувейтский динар KWD 5,5331 1 казахский тенге KZT 0,0037 1 кыргызский сом KGS 0,0191 100 ливанских фунтов LBP 0,0113 1 малайзийский ринггит MYR 0,3673 1 мексиканский песо MXN 0,1 1 молдавский лей MDL 0,0968 1 египетский фунт EGP 0,055 1 норвежская крона NOK 0,1663 100 узбекских сомов UZS 0,0137 1 польский злотый PLN 0,4313 1 российский рубль RUB 0,0185 1 сингапурский доллар SGD 1,2838 1 саудовский риал SAR 0,4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2815 1 турецкая лира TRY 0,0581 1 тайваньский доллар TWD 0,0548 1 таджикский сомони TJS 0,1554 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0453 100 японских йен JPY 1,1954 1 новозеландский доллар NZD 1,0685

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