Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 26 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 декабря 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8737 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на вторник:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8737 1 австралийский доллар AUD 1,1583 1 аргентинский песо ARS 0,0021 1 белорусский рубль BYN 0,516 1 бразильский реал BRL 0,3497 1 дирхам ОАЭ AED 0,4629 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0921 100 южнокорейских вон KRW 0,1311 1 чешская крона CZK 0,0763 100 чилийских песо CLP 0,1904 1 китайский юань CNY 0,2379 1 датская крона DKK 0,2513 1 грузинский лари GEL 0,6323 1 гонконгский доллар HKD 0,2176 1 индийская рупия INR 0,0204 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1604 100 индонезийских рупий IDR 0,011 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1701 1 швейцарский франк CHF 1,9875 1 израильский шекель ILS 0,4712 1 канадский доллар CAD 1,2828 1 кувейтский динар KWD 5,5321 1 казахский тенге KZT 0,0037 1 кыргызский сом KGS 0,0191 100 ливанских фунтов LBP 0,0113 1 малайзийский ринггит MYR 0,3679 1 мексиканский песо MXN 0,1001 1 молдавский лей MDL 0,0968 1 египетский фунт EGP 0,0551 1 норвежская крона NOK 0,1669 100 узбекских сомов UZS 0,0138 1 польский злотый PLN 0,4324 1 российский рубль RUB 0,0186 1 сингапурский доллар SGD 1,2851 1 саудовский риал SAR 0,4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2815 1 турецкая лира TRY 0,0581 1 тайваньский доллар TWD 0,0549 1 таджикский сомони TJS 0,1554 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0453 100 японских йен JPY 1,195 1 новозеландский доллар NZD 1,0746

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