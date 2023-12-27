Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 27 декабря 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8771 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8771 1 австралийский доллар AUD 1,1622 1 аргентинский песо ARS 0,0021 1 белорусский рубль BYN 0,5149 1 бразильский реал BRL 0,3526 1 дирхам ОАЭ AED 0,4629 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0914 100 южнокорейских вон KRW 0,1313 1 чешская крона CZK 0,0763 100 чилийских песо CLP 0,1904 1 китайский юань CNY 0,2378 1 датская крона DKK 0,2518 1 грузинский лари GEL 0,632 1 гонконгский доллар HKD 0,2177 1 индийская рупия INR 0,0204 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1642 100 индонезийских рупий IDR 0,011 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1701 1 швейцарский франк CHF 1,9917 1 израильский шекель ILS 0,4689 1 канадский доллар CAD 1,289 1 кувейтский динар KWD 5,5301 1 казахский тенге KZT 0,0037 1 кыргызский сом KGS 0,0191 100 ливанских фунтов LBP 0,0113 1 малайзийский ринггит MYR 0,367 1 мексиканский песо MXN 0,1001 1 молдавский лей MDL 0,0971 1 египетский фунт EGP 0,055 1 норвежская крона NOK 0,1673 100 узбекских сомов UZS 0,0138 1 польский злотый PLN 0,4333 1 российский рубль RUB 0,0185 1 сингапурский доллар SGD 1,2848 1 саудовский риал SAR 0,4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2808 1 турецкая лира TRY 0,058 1 тайваньский доллар TWD 0,055 1 таджикский сомони TJS 0,1554 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0454 100 японских йен JPY 1,1922 1 новозеландский доллар NZD 1,0772

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