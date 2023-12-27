В ЗАО «AzerGold» состоялась встреча с победителем второго конкурса «Yüksəliş» по итогам программы наставничества

БАКУ/Trend/ - Председатель правления Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» Закир Ибрагимов провел итоговую встречу с одним из победителей второго конкурса «Yüksəliş» («Восхождение») в рамках программы наставничества проекта. На встрече была проанализирована работа, проделанная на основе годового плана личного развития, подробно обсуждены результаты программы.

З.Ибрагимов поздравил Али Ахмедова с успешным завершением программы наставничества и выразил удовлетворение сотрудничеством. Председатель правления ЗАО отметил, что в качестве одного из наставников проекта и в дальнейшем будет тесно сотрудничать с победителем конкурса, делиться своим опытом и, таким образом, помогать ему раскрыть свой потенциал. З.Ибрагимов также пожелал А.Ахмедову успехов в дальнейшем развитии карьеры.

Али Ахмедов, назначенный на должность советника в ЗАО «AzerGold», отметил, что в ходе программы воспользовался советами наставника по планированию карьеры, эффективному управлению, поддержанию баланса между карьерой и личной жизнью, этическим принципам и профессиональным стандартам, антикризисному управлению, а приобретенный теоретико-практический опыт и знания сыграют важную роль в личностном развитии и дальнейшей деятельности.

Отметим, что конкурс «Yüksəliş» учрежден Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года с целью выявления, поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими навыками, а также создания в стране банка кадрового резерва.