Официальный курс маната к мировым валютам на 28 декабря

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 декабря 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8888 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на четверг:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8888 1 австралийский доллар AUD 1,1636 1 аргентинский песо ARS 0,0021 1 белорусский рубль BYN 0,5149 1 бразильский реал BRL 0,3518 1 дирхам ОАЭ AED 0,4629 1 южноафриканский ранд ZAR 0,0926 100 южнокорейских вон KRW 0,1318 1 чешская крона CZK 0,0765 100 чилийских песо CLP 0,1925 1 китайский юань CNY 0,2388 1 датская крона DKK 0,2534 1 грузинский лари GEL 0,6311 1 гонконгский доллар HKD 0,2176 1 индийская рупия INR 0,0204 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1775 100 индонезийских рупий IDR 0,011 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1711 1 швейцарский франк CHF 2,0236 1 израильский шекель ILS 0,4697 1 канадский доллар CAD 1,2875 1 кувейтский динар KWD 5,5376 1 казахский тенге KZT 0,0037 1 кыргызский сом KGS 0,0191 100 ливанских фунтов LBP 0,0113 1 малайзийский ринггит MYR 0,3679 1 мексиканский песо MXN 0,1005 1 молдавский лей MDL 0,0972 1 египетский фунт EGP 0,055 1 норвежская крона NOK 0,1685 100 узбекских сомов UZS 0,0138 1 польский злотый PLN 0,4368 1 российский рубль RUB 0,0187 1 сингапурский доллар SGD 1,2901 1 саудовский риал SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2808 1 турецкая лира TRY 0,0578 1 тайваньский доллар TWD 0,0557 1 таджикский сомони TJS 0,1554 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,045 100 японских йен JPY 1,2038 1 новозеландский доллар NZD 1,0789

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!