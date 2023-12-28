Центральный банк Азербайджана огласил прогноз экономического роста на 2024 год

БАКУ /Trend/ - По прогнозам Центрального банка Азербайджана (ЦБА), реальный темп роста экономики в 2024 году ожидается на уровне 3-3,5%, в том числе в ненефтегазовом секторе - 5-5,5%.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2024 год.

Как отмечается, в 2024 году прогнозируется, что рост реального сектора экономики Азербайджана продолжится.

"В следующем году масштабные работы по реконструкции на освобожденных территориях дадут положительный импульс экономическому росту. Сохранение макроэкономической стабильности в стране останется одним из главных условий реализации прогноза экономического роста. Ожидания правительства, международных финансово-кредитных организаций и ведущих рейтинговых агентств относительно перспектив экономического роста в Азербайджане оптимистичны", - отмечает ЦБА,

Стоит отметить, что одной из целей, поставленных Центральным банком Азербайджана на 2024 год, является улучшение макроэкономического прогнозирования за счет рассмотрения возможности использования искусственного интеллекта (ИИ) в анализе и экономических моделях.

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