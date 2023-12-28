Завершился финальный тираж лотереи «10 001 подарок» от Birbank: объявлен победительквартиры

БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось ранее, Birbank - первый цифровой банк в стране – провёл лотерею «10 001 подарок», состоящую из трех тиражей. Финальный розыгрыш лотереи состоялся 27 декабря. В течение всего розыгрыша было сделано 30 519 156 попыток, принадлежащих 1 583 683 картам. Из этого числа случайным образом были выбраны 3335 карт, ставшие победителями третьего розыгрыша. В итоге, 10 001 подарок, в том числе 2-комнатная квартира в Xəzri Rezidens, нашли своего хозяина.

Отметим, что в последнем розыгрыше призовой фонд включал одну полностью отремонтированную двухкомнатную квартиру, 1 денежный приз в размере 10 000 AZN, 3 туристических пакета на сумму 2 000 AZN, 30 подарочных купонов от «Umico Market» на сумму 500 AZN, 1 000 штук 10 «Umico» бонусов и 2300 кэшбэка в размере 5 AZN. Список победителей: https://kbl.az/bblotqf

Более подробную информацию о картах Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, на Facebook или Instagram-странице карты, а также позвонив в Информационный Центр 196. Для заказа карты скачайте приложение Birbank, отправьте SMS с текстом «1» на короткий номер 8196, напишите в WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96 или обратитесь в центры Birbank.