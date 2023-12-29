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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 29 декабря

Экономика Материалы 29 декабря 2023 09:20 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 29 декабря

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 декабря 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8811 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на пятницу:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8811

1 австралийский доллар

AUD

1,1631

1 аргентинский песо

ARS

0,0021

1 белорусский рубль

BYN

0,5149

1 бразильский реал

BRL

0,35

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4629

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0917

100 южнокорейских вон

KRW

0,1316

1 чешская крона

CZK

0,0761

100 чилийских песо

CLP

0,1922

1 китайский юань

CNY

0,2395

1 датская крона

DKK

0,2524

1 грузинский лари

GEL

0,6326

1 гонконгский доллар

HKD

0,2176

1 индийская рупия

INR

0,0204

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,167

100 индонезийских рупий

IDR

0,011

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1702

1 швейцарский франк

CHF

2,016

1 израильский шекель

ILS

0,4687

1 канадский доллар

CAD

1,2852

1 кувейтский динар

KWD

5,5312

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0191

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3701

1 мексиканский песо

MXN

0,1001

1 молдавский лей

MDL

0,0979

1 египетский фунт

EGP

0,055

1 норвежская крона

NOK

0,1667

100 узбекских сомов

UZS

0,0138

1 польский злотый

PLN

0,4337

1 российский рубль

RUB

0,0188

1 сингапурский доллар

SGD

1,2897

1 саудовский риал

SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2808

1 турецкая лира

TRY

0,0576

1 тайваньский доллар

TWD

0,0554

1 таджикский сомони

TJS

0,1555

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0448

100 японских йен

JPY

1,2018

1 новозеландский доллар

NZD

1,0801

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